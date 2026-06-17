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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Haziran 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Haziran 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

17 Haziran 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

17 Haziran 2026 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07.00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

17 Haziran 2026 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

14.45 Şevkat Yerimdar

16.00 Sen Çal Kapımı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ölümüne Aşk

22.30 Prangalı Yarim

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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

17 Haziran 2026 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

17 Haziran 2026 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

17 Haziran 2026 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.00 Avusturya-Ürdün

09.15 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası

10.40 Kasaba Doktoru

13.40 Seksenler

14.45 Benim Adım Melek

17. 45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Portekiz-Kongo

22.15 Kupa Saati

23.00 İngiltere-Hırvatistan

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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

17 Haziran 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

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16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

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