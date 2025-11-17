Google Haberler

17 Kasım 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Kasım 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Kasım 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

17 Kasım 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

17 Kasım 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 10

22.45 Kuruluş Orhan

1 7
17 Kasım 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

17 Kasım 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

2 7
17 Kasım 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

17 Kasım 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Halef: Köklerin Çağrısı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Ben Leman

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Ölümlü Dünya 2

22.30 Kıskanmak

3 7
17 Kasım 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

17 Kasım 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin  

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu  

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

4 7
17 Kasım 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

17 Kasım 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Otel Transilvanya 4

21.45 Otel Transilvanya 4

5 7
17 Kasım 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

 17 Kasım 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.40 Kalk Gidelim  

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Taşacak Bu Deniz

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

6 7
17 Kasım 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

17 Kasım 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

7 7