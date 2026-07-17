17 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Temmuz 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
17 Temmuz 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 Gün Ortası
14:00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Buz Devri: Dinazorların Şafağı
21.50 Hızlı ve Öfkeli 7
17 Temmuz 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
17 Temmuz 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Olmaz Oluversin Gari
22.30 Tolgshow Filtresiz
17 Temmuz 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Haber
20.00 Yaz Bir Şarkı
17 Temmuz 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İki Aile
09.00 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Salako
22.00 Doğanın Kanunu
17 Temmuz Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.10 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
13.35 Seksenler
14.15 Yürek Çıkmazı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Asırlık Gece
22.30 İki Destan Bir Vatan
17 Temmuz Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Masterchef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye