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18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Ekim Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Ekim 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

18 Ekim Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet  

11.20 Dizi TV

12.10 Altı Üstü İstanbul

15.30 Güneşin Doğduğu Yer

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

18 Ekim Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

16.30 Haysiyet

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

18 Ekim Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Ömür Usta

16.00 Sevdam Karadeniz

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ömür Usta

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18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

18 Ekim Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

07.00 Sevdan Bir Ateş

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Belalı Tanık 2

15.30 Sevdan Bir Ateş

18.25 Ana Haber

20.00 Arıcı: Ölüm Kovanı

22.15 Salak ile Avanak Geri Dönüyor

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18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

18 Ekim  Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

08.15 Yerli Dizi Tekrarı

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa

15.30 Tuzlu Kahve  

19.00 Star Haber  

20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

21.30 Hazine  

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18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

18 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.40 Kalk Gidelim

08.35 Evlilik Güzeldir

11.45 Enine Boyuna

13.00 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

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18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

18 Ekim Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Gupi

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ