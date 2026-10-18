18 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Ekim Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Ekim 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
18 Ekim Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Altı Üstü İstanbul
15.30 Güneşin Doğduğu Yer
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
18 Ekim Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Uzak Şehir
16.30 Haysiyet
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
18 Ekim Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Ömür Usta
16.00 Sevdam Karadeniz
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ömür Usta
18 Ekim Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
07.00 Sevdan Bir Ateş
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Belalı Tanık 2
15.30 Sevdan Bir Ateş
18.25 Ana Haber
20.00 Arıcı: Ölüm Kovanı
22.15 Salak ile Avanak Geri Dönüyor
18 Ekim Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
08.15 Yerli Dizi Tekrarı
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa
15.30 Tuzlu Kahve
19.00 Star Haber
20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
21.30 Hazine
18 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.40 Kalk Gidelim
08.35 Evlilik Güzeldir
11.45 Enine Boyuna
13.00 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
18 Ekim Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Gupi
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye