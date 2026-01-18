18 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Ocak Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
18 Ocak Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kuruluş Orhan
15.40 A.B.İ
17.10 Oflu Hoca’nın Şifresi
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
18 Ocak Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.30 Güller ve Günahlar
18 Ocak Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
14.00 Kıskanmak
16.30 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
00.00 Efsane Futbol
18 Ocak Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Üç Geline Altı Damat
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Uyanık Gazeteci
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Şark Bülbülü
22.00 Aslan Bacanak
23.45 Rüya Gibi
18 Ocak Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Aramızda Kalsın
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Tatilde
22.15 Belleville Polisi
18 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.15 Ege’nin Hamsisi
08.30 Gönül Dağı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.10 Cennetin Çocukları
17.30 Kod Adı: Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
18 Ocak Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
20.00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa