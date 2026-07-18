18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Temmuz 2026 CUMARTESİ Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
18 Temmuz 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.00 Altı Üstü İstanbul
14.40 Buz Devri 3
16.30 Hızlı ve Öfkeli 7
19.00 Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
18 Temmuz 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Aşka Dair
15.15 Daha 17
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Mandıra Filozofu İstanbul
18 Temmuz Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.00 Şahane Hayatım
14.00 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Mutluyuz
22.15 Efsaneler Masası
18 Temmuz 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.00 Gırgıriye’de Cümbüş
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.45 Nereden Çıktı Bu Velet
16.00 Şabaniye
18.25 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
18 Temmuz 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İki Aile
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Güzel Köylü
13.30 Doğanın Kanunu
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Durdurulamaz
18 Temmuz 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.35 Hangimiz Sevmedik
09.30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
11.15 Kod Adı Kırlangıç
14.10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
15.20 Taşacak Bu Deniz
18.45 Sessiz Şahitler
18.00 Ana Haber
20.00 Muhteşem Yedili
18 Temmuz 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı PAsaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye