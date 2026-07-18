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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Temmuz 2026 CUMARTESİ Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

18 Temmuz 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.00 Altı Üstü İstanbul

14.40 Buz Devri 3

16.30 Hızlı ve Öfkeli 7

19.00 Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

18 Temmuz 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Aşka Dair

15.15 Daha 17

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

21.45 Mandıra Filozofu İstanbul

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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

18 Temmuz Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.00 Şahane Hayatım  

14.00 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Mutluyuz

22.15 Efsaneler Masası

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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

18 Temmuz 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin   

08.00 Gırgıriye’de Cümbüş

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

16.45 Nereden Çıktı Bu Velet

16.00 Şabaniye

18.25 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

18 Temmuz 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Güzel Köylü

13.30 Doğanın Kanunu

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Durdurulamaz

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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

18 Temmuz 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.35 Hangimiz Sevmedik

09.30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2

11.15 Kod Adı Kırlangıç

14.10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

15.20 Taşacak Bu Deniz

18.45 Sessiz Şahitler

18.00 Ana Haber

20.00 Muhteşem Yedili

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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

18 Temmuz 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı PAsaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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