2 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Kasım Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Kasım 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
2 Kasım Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Aynadaki Yabancı
15.45 Kuruluş Osman
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
2 Kasım Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Güller ve Günahlar
23.15 Uzak Şehir
2 Kasım Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Sahtekarlar
16.15 Ben Onun Annesiyim
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
23.45 Efsane Futbol
2 Kasım Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.00 Bir Dağ Masalı
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Bereketli Topraklar
22.30 Bereketli Topraklar
2 Kasım Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı
2 Kasım Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.55 Benim Güzel Ailem
08.35 Gönül Dağı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
13.55 Taşacak Bu Deniz
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
2 Kasım Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm