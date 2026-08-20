20 Ağustos 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Ben Leman

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Bizim Köylü

22.30 Benden Bu Kadar

00.45 Çifte Milyon

03.00 Her Yerde Sen

05.00 Yasak Elma

06.00 Şahane Hayatım