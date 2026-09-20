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20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Eylül Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Eylül 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

20 Eylül Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet  

11.20 Dizi TV

12.15 Güneşin Doğduğu Yer

15.45 Mercan Köşk

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer

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20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

20 Eylül Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

16.30 Haysiyet

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

20 Eylül Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Şevkat Yerimdar

13.30 Halef: Köklerin Çağrısı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Doktor Civanım

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20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

20 Eylül Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Sevdan Bir Ateş   

08.00 Hafız Yusuf Efendi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kızılcık Şerbeti  

15.30 Sevdan Bir Ateş

18.25 Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti  

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20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

20 Eylül Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

08.00 Benim Tatlı Yalanım

09.30 Yüksek Sosyete

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa

15.15 Tuzlu Kahve

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin   

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20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

20 Eylül Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.35 Evlilik Güzeldir

08.25 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

15.10 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

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20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

20 Eylül Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ