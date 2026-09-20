20 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

20 Eylül Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

08.00 Benim Tatlı Yalanım

09.30 Yüksek Sosyete

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa

15.15 Tuzlu Kahve

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin