20 MART 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Mart 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Mart Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

20 Mart 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.45 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.40 Akika ve Sahara

11.00 Aman Reis Duymasın

13.00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane  

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bayramlık

22.40 Çakallarla Dans 4

20 Mart 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo-Can

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

20 Mart 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Doktor: Başka Hayatta

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Doktor: Başka Hayatta

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 3

22.30 98. Oscar Ödül Töreni

20 Mart 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.15 İbo ile Güllüşah

10.15 Gırgıriye

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında

22.45 Aykut Enişte

20 Mart 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Otel Transilvanya 3

22.00 Otel Transilvanya 3

20 Mart 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

08.15 Avrupalı Müslümanlar

08.30 Bayram Sevinci

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Dengi Dengine

15.50 Mabedin Gölgesinde

16.15 Bayram Havası

19.05 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

23.40 Taşacak Bu Deniz

20 Mart 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
06.30 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Ada Günlüğü

