22 Ekim 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Ekim 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

22 Ekim 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

23:20 Truva

22 Ekim 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Eşref Rüya 

22 Ekim 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Halef 

23:00 Sahtekarlar 

22 Ekim 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile 

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Veliaht 

23:30 Küçük Esnaf 

22 Ekim 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Sahipsizler 

22 Ekim 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:05 Kalk Gidelim 

09:15 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:45 Taşacak Bu Deniz 

18:00 Ana Haber 

18:55 İddiaların Aksine 

19:00 Maç Önü 

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt 

22:00 Maç Sonu 

22:30 Taşacak Bu Deniz 

22 Ekim 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye 

