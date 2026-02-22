22 ŞUBAT 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Şubat Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Şubat 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
22 Şubat Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Özgürlüğün Sesi: Bilal
12.10 Dizi TV
12.10 Aynı Yağmur Altında
15.30 A.B.İ
18.00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.35 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
22.45 Kim Milyoner Olmak İster?
22 Şubat Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.30 Güller ve Günahlar
18.00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.15 Beyaz’la Joker
22 Şubat Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
13.45 Yeraltı
17.00 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
22 Şubat Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Gelin
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
14.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
22 Şubat Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Sefirin Kızı
08.30 Sevdiğim Sensin
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
22 Şubat Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Kur’an Mesajı
11.00 Hızır
11.45 Enine Boyuna
13.00 Vefa Sultan
15.30 Kur’an Mesajı
16.00 16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
22 Şubat Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler