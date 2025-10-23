Google Haberler

23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Ekim 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

23 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

05:10 Bir Gece Masalı 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Aynadaki Yabancı 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 

23 Ekim 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Güller ve Günahlar 

23:15 Uzak Şehir 

23 Ekim 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Halef 

23:15 Sahtekarlar 

23 Ekim 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Veliaht 

23 Ekim 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Cehennem Melekleri 4 

22:00 Cehennem Melekleri 4 

23 Ekim 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:00 Kalk Gidelim 

09:20 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Lingo Türkiye 

15:45 Taşacak Bu Deniz 

18:00 Ana Haber 

18:55 İddiaların Aksine 

19:00 Maç Önü 

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart 

22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev 

23 Ekim 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

