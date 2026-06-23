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23 HAZİRAN 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Haziran 2026 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Haziran 2026 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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23 HAZİRAN 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

23 Haziran 2026 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

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23 HAZİRAN 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

23 Haziran 2026 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

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23 HAZİRAN 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

23 Haziran 2026 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 7

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23 HAZİRAN 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

23 Haziran 2026 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Yaz Bir Şarkı

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23 HAZİRAN 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

23 Haziran 2026 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş  

19.00 Star Haber

20.00 Jumanji Yeni Seviye

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23 HAZİRAN 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

23 Haziran 2026 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.00 Ürdün-Cezayir

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.25 Kasaba Doktoru

13.45 Seksenler

14.45 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Portekiz-Özbeksitan

22.15 Kupa Saati

23.00 İngiltere-Gana

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23 HAZİRAN 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

23 Haziran 2026 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

13.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

 

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