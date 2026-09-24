24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 10 Eylül 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
24 Eylül 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mercan Köşk
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer
24 Eylül Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 İkizler Memo – Can
09.00 Yaprak Dökümü
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
24 Eylül Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir gün
12.30 Anne Yarısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef
24 Eylül Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
09.30 Sevdan Bir Ateş
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
24 Eylül 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
24 Eylül 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.55 Evlilik Güzeldir
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
24 Eylül 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye