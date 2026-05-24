Google Haberler

24 MAYIS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Mayıs Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Mayıs 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

24 MAYIS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

24 Mayıs Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 A.B.İ

15.30 Büyük Oyun

17.10 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 7
24 MAYIS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

24 Mayıs Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Bir Ömrün Sonbaharı

2 7
24 MAYIS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

24 Mayıs Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Yeraltı

15.45 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Bihter

22.15 Kıskanmak

3 7
24 MAYIS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

24 Mayıs Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk   

08.00 Keloğlan

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 İbo ile Güllüşah

15.00 Aşıksın

16.45 Hanzo

18.25 Ana Haber

20.00 Tokatçı

21.45 Kızılcık Şerbeti

4 7
24 MAYIS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

24 Mayıs Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Mavi Boncuk

5 7
24 MAYIS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

24 Mayıs Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.05 Balkan Ninnisi

09.00 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

16.45 Mutfağın Elçileri

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

6 7
24 MAYIS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

24 Mayıs Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

7 7