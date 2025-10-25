25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Ekim 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
25 Ekim 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
05:10 Bir Gece Masalı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
15:30 Gözleri KaraDeniz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
25 Ekim 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kara Murat Denizler Hakimi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Eşref Rüya
25 Ekim 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
06:00 Karagül
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ben Leman
13:45 Halef
17:00 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
25 Ekim 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06:00 Aile
08:00 İstasyon
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
25 Ekim 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Çarpıntı
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:15 Aykut Enişte 2
25 Ekim 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06:05 Benim Güzel Ailem
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Taşacak Bu Deniz
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
25 Ekim 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
21:45 Bulgaristan - Türkiye