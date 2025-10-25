Google Haberler

25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Ekim 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

25 Ekim 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

05:10 Bir Gece Masalı 

07:30 atv’de Hafta Sonu 

10:00 Aynadaki Yabancı 

13:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 

15:30 Gözleri KaraDeniz 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Aynadaki Yabancı 

1 7
25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

25 Ekim 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kara Murat Denizler Hakimi 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arda'nın Mutfağı 

14:00 Arka Sokaklar 

16:15 Uzak Şehir 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Güller ve Günahlar 

23:15 Eşref Rüya 

2 7
25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

25 Ekim 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül 

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 Ben Leman 

13:45 Halef 

17:00 Kıskanmak 

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Ben Leman 

3 7
25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

25 Ekim 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile 

08:00 İstasyon 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Bahar 

15:30 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Kızılcık Şerbeti 

4 7
25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

25 Ekim 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır 

11:00 Çarpıntı 

14:00 Bir Şansım Olsa 

15:30 Sahipsizler 

19:00 Star Haber 

20:00 Aykut Enişte 2 

22:15 Aykut Enişte 2 

5 7
25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

25 Ekim 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:05 Benim Güzel Ailem

08:45 Kod Adı Kırlangıç 

10:00 Hayallerinin Peşinde 

11:00 Taşacak Bu Deniz 

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı 

6 7
25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

25 Ekim 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin 

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

21:45 Bulgaristan - Türkiye

7 7