25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Haziran 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
25 Haziran 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:30 Aldatmak
05:20 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
25 Haziran 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:45 Beyaz'la Joker
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Taş Kağıt Makas
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Efsane
23:30 Baba Yadigarı
25 Haziran 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:30 Ben Leman
03:00 İnadına Aşk
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:15 Şahane Hayatım
14:45 Sen Çal Kapımı
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ölümlü Dünya 2
22:15 Ölümlü Dünya 2
25 Haziran 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Transit
02:00 Muhtemel Aşk
04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk
23:15 Muhtemel Aşk
25 Haziran 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Baba Ocağı
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Benim Tatlı Yalanım
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
25 Haziran 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
10:00 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
25 Haziran 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:15 Kupa Saati
01:00 İskoçya - Brezilya
03:15 Şehrimin Takımı
04:00 Çekya - Meksika
06:15 Hayallerinin Peşinde
07:00 Turgay Başyayla Ile...
08:00 Hangimiz Sevmedik
10:25 Kasaba Doktoru
13:40 Seksenler
14:45 Yürek Çıkmazı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Ehl-i Beyt Aşkına