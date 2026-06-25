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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Haziran 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

25 Haziran 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:30 Aldatmak

05:20 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun

23:40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

25 Haziran 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:45 Beyaz'la Joker

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Taş Kağıt Makas

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Efsane

23:30 Baba Yadigarı

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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

25 Haziran 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:30 Ben Leman

03:00 İnadına Aşk

05:00 Yasak Elma

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Her Yerde Sen

12:15 Şahane Hayatım

14:45 Sen Çal Kapımı

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ölümlü Dünya 2

22:15 Ölümlü Dünya 2

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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

25 Haziran 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Transit

02:00 Muhtemel Aşk

04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Muhtemel Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Muhtemel Aşk

23:15 Muhtemel Aşk

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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

25 Haziran 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 İstanbullu Gelin

05:00 Baba Ocağı

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Ateşböceği

12:00 Benim Tatlı Yalanım

14:00 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

25 Haziran 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Oynat Bakalım

05:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

10:00 Gazete Magazin

13:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

25 Haziran 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:15 Kupa Saati

01:00 İskoçya - Brezilya

03:15 Şehrimin Takımı

04:00 Çekya - Meksika

06:15 Hayallerinin Peşinde

07:00 Turgay Başyayla Ile...

08:00 Hangimiz Sevmedik

10:25 Kasaba Doktoru

13:40 Seksenler

14:45 Yürek Çıkmazı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Ehl-i Beyt Aşkına

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