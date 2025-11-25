25 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

25 Kasım 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Postacı

21.45 Postacı