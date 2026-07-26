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26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Temmuz Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Temmuz 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

26 Temmuz Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Zembilli  

09.00 Aile Saadeti

10.30 Var Mısın Yok Musun

13.00 Var Mısın Yok Musun

15.45 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

26 Temmuz Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Kuzenler Firarda 2   

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

26 Temmuz Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.00 Sen Çal Kapımı

16.15 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Dokunmayın Şabanıma

22.15 Kardeş Takımı 2

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26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

26 Temmuz Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin   

08.30 Kadifeden Kesesi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Müjdemi İsterim

15.15 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Atla Gel Şaban  

21.45 Nadide Hayat

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26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

26 Temmuz Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

08.30 Benim Tatlı Yalanım

10.30 Güzel Köylü

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Tolgshow Yıldızlar

16.00 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber  

20.00 Salak Milyoner

21.45 Doğanın Kanunu

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26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

26 Temmuz Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.40 Hangimiz Sevmedik

09.20 Diriliş Ertuğrul  

12.05 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

14.00 Set Sayısı

14.30 Brezilya Türkiye

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Emeklilik Planı  

22.40 3’te 3

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26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

26 Temmuz Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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