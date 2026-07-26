26 TEMMUZ 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Temmuz Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Temmuz 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
26 Temmuz Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
10.30 Var Mısın Yok Musun
13.00 Var Mısın Yok Musun
15.45 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
26 Temmuz Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Kuzenler Firarda 2
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
26 Temmuz Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.15 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Dokunmayın Şabanıma
22.15 Kardeş Takımı 2
26 Temmuz Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.30 Kadifeden Kesesi
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Müjdemi İsterim
15.15 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Ana Haber
20.00 Atla Gel Şaban
21.45 Nadide Hayat
26 Temmuz Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İki Aile
08.30 Benim Tatlı Yalanım
10.30 Güzel Köylü
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Tolgshow Yıldızlar
16.00 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Salak Milyoner
21.45 Doğanın Kanunu
26 Temmuz Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.40 Hangimiz Sevmedik
09.20 Diriliş Ertuğrul
12.05 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
14.00 Set Sayısı
14.30 Brezilya Türkiye
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Emeklilik Planı
22.40 3’te 3
26 Temmuz Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye