27 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

27 Eylül Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

08.00 Sevdiğim Sensin

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa

15.15 En Güzel Bölüm

15.45 Yerli Dizi Tekrarı

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin