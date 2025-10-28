Google Haberler

28 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Ekim 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Ekim 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

28 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

28 Ekim 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

06:30 Bir Gece Masalı 
08:00 Kahvaltı Haberleri 
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 
13:00 Gün Ortası 
14:00 Aynadaki Yabancı 
16:00 Esra Erol'da 
19:00 ATV Ana Haber 
20:00 Gözleri KaraDeniz 

1 7
28 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

28 Ekim 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı 
09:00 Neler Oluyor Hayatta 
11:00 Yaprak Dökümü 
14:00 Gelinim Mutfakta 
16:45 Arka Sokaklar 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Güller ve Günahlar 
23:15 Eşref Rüya 

2 7
28 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

28 Ekim 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül 
07:30 İlk Bakış 
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 
12:30 Yasak Elma 
13:30 En Hamarat Benim 
16:30 Kıskanmak 
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 
20:00 Kıskanmak 

3 7
28 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

28 Ekim 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile 
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 
12:30 Gelin Evi 
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 
18:45 Show Ana Haber 
20:00 Bahar 

4 7
28 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

28 Ekim 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin 
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 
16:15 Söz 
19:00 Star Haber 
20:00 Kral Kaybederse 

5 7
28 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

28 Ekim 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy 
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 
13:15 Seksenler 
14:30 Cennetin Çocukları 
17:45 Lingo Türkiye 
19:00 Ana Haber 
19:55 İddiaların Aksine 
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 

6 7
28 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

28 Ekim 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak 
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 
09:00 Gel Konuşalım 
13:15 MasterChef Türkiye 
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
20:00 MasterChef Türkiye 

7 7