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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Eylül 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

28 Eylül 2026 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mercan Köşk

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

20.45 Milli Maça Doğru

21.45 Türkiye-İtalya

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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

28 Eylül 2026 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta   

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

28 Eylül 2026 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Ömür Usta

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ömür Usta

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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

28 Eylül 2026 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Sevdan Bir Ateş

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

28 Eylül Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

28 Eylül Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.15 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.30 Seksenler

13.55 Evlilik Güzeldir

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

28 Eylül 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ