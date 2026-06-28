28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Haziran Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
28 Haziran Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Var Mısın Yok Musun
14.10 Buz Devri
15.45 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
28 Haziran Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Kolej Rüyası: Lise Günlükleri
17.15 100. Gazi Koşusu
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
28 Haziran Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Her Yerde Sen
11.45 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.30 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber
22.15 Kız Babası
28 Haziran Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Cımbız Ali
07.00 Muhtemel Aşk
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
14.45 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Ana Haber
20.00 Yaz Bir Şarkı
22.45 Muhtemel Aşk
28 Haziran Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
08.30 Kupa Günlüğü
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Erkenci Kuş
15.45 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Hazine
28 Haziran Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.15 Tete ve Masal
08.55 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kod Adı Kırlangıç
15.30 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.20 Kupa Saati
22.00 Güney Afrika – Kanada
28 Haziran Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye