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28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Haziran Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

28 Haziran Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Var Mısın Yok Musun

14.10 Buz Devri

15.45 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

28 Haziran Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Kolej Rüyası: Lise Günlükleri

17.15 100. Gazi Koşusu

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

28 Haziran Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Her Yerde Sen

11.45 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.30 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

22.15 Kız Babası

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

28 Haziran Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Cımbız Ali

07.00 Muhtemel Aşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

14.45 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Yaz Bir Şarkı

22.45 Muhtemel Aşk

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

28 Haziran Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

08.30 Kupa Günlüğü

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Erkenci Kuş

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber  

20.00 Hazine

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

28 Haziran Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.15 Tete ve Masal

08.55 Diriliş Ertuğrul  

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

15.30 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.20 Kupa Saati

22.00 Güney Afrika – Kanada

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

28 Haziran Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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