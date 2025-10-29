Google Haberler

29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

29 Ekim 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

05:30 Bir Gece Masalı 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Gözleri KaraDeniz 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Kuruluş Orhan 

22:30 Kuruluş Orhan 

29 Ekim 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

05:15 Üç Kız Kardeş 

07:15 Kara Murat Fatih'in Fedaisi 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Eşref Rüya 

29 Ekim 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Sahtekarlar 

22:30 Halef 

29 Ekim 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Vurun Kahpeye

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Bir Cumhuriyet Şarkısı 

22:45 Bir Cumhuriyet Şarkısı 

29 Ekim 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Sahipsizler 

29 Ekim 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:25 Kalk Gidelim 

09:15 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın 

11:15 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:30 Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923 

14:00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel 

16:00 Kod Adı Kırlangıç 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:30 Taşacak Bu Deniz 

23:30 Teşkilat 

29 Ekim 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

13:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

