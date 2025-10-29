29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
29 Ekim 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
22:30 Kuruluş Orhan
29 Ekim 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
05:15 Üç Kız Kardeş
07:15 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
29 Ekim 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Sahtekarlar
22:30 Halef
29 Ekim 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06:00 Vurun Kahpeye
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bir Cumhuriyet Şarkısı
22:45 Bir Cumhuriyet Şarkısı
29 Ekim 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
29 Ekim 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:15 Alişan ile Hayata Gülümse
13:30 Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923
14:00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
16:00 Kod Adı Kırlangıç
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:30 Taşacak Bu Deniz
23:30 Teşkilat
29 Ekim 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye