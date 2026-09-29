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29 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Eylül 2026 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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29 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

29 Eylül 2026 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

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29 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

29 Eylül 2026 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo - Can

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Haysiyet

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

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29 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

29 Eylül 2026 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Ömür Usta

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Anne Yarısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Anne Yarısı

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29 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

29 Eylül 2026 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

09.00 Muhtemel Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş    

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29 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

29 Eylül 2026 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aramızda Kalsın 

09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve

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29 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

29 Eylül 2026 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

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29 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

 
29 Eylül Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ