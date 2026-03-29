29 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Mart Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Mart 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

29 Mart Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kirpi Sonic İ

14.00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

16.00 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında  

29 Mart Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo - Can

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Eşref Rüya

23.15 The Traitors Türkiye

29 Mart Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Doktor: Başka Hayatta

16.00 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor: Başka Hayatta

29 Mart Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Meryem ve Oğulları 

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şaşkın Damat

14.45 Nereden Çıktı Bu Velet

16.30 Baba Bizi Eversene

18.25 Ana Haber

20.00 Son Hesaplaşma  

22.00 Hedefim Sensin

29 Mart Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin

29 Mart Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.00 Kalk Gidelim

07.25 Portreler: Kayahan

08.30 Mehmed: Fetihler Sultanı  

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Gönül Dağı  

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

29 Mart Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

07.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

