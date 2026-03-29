29 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Mart Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Mart 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
29 Mart Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kirpi Sonic İ
14.00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet
16.00 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
29 Mart Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 İkizler Memo - Can
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Eşref Rüya
23.15 The Traitors Türkiye
29 Mart Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Doktor: Başka Hayatta
16.00 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Doktor: Başka Hayatta
29 Mart Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Meryem ve Oğulları
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şaşkın Damat
14.45 Nereden Çıktı Bu Velet
16.30 Baba Bizi Eversene
18.25 Ana Haber
20.00 Son Hesaplaşma
22.00 Hedefim Sensin
29 Mart Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Sefirin Kızı
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
29 Mart Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.00 Kalk Gidelim
07.25 Portreler: Kayahan
08.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.00 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
29 Mart Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler