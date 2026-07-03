3 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Temmuz 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
3 Temmuz 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 6
22.40 Altı Üstü İstanbul
3 Temmuz 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
17.00 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
3 Temmuz 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.15 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Artık Oluversin Gari
22.30 Tolgshew Filtresiz
3 Temmuz 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Muhtemel Aşk
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.45 Show Haber
20.00 Yaz Bir Şarkı
3 Temmuz 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateş Böceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
23.00 Senede Bir Gün
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.30 Kasaba Doktoru
13.35 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Kupa Saati
22.00 Avustralya - Mısır
3 Temmuz Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Masterchef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye