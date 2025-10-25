3 yıl sonra yıkanan Barış Özbay'ın hastalığı ortaya çıktı
Hatay’da yaklaşık 3 yıldır evden çıkmayan ve kişisel bakımını yapmayan 23 yaşındaki Barış Özbay’a, yapılan muayeneler sonucu anksiyete ve depresyon tanısı konuldu. Uzmanlar, sürecin dijital bağımlılık nedeniyle tetiklendiğini belirtiyor.
Hatay’da yaklaşık 3 yıldır sosyal hayattan tamamen uzak yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay’ın sağlık durumu yapılan kontrollerle netlik kazandı. Barış, uzun süre boyunca evden çıkmadı ve yalnızca telefon ve bilgisayar kullanarak zaman geçirdi.
Özbay, uzun zamandır kişisel bakımını da yapmıyordu; duş almıyor, tıraş olmuyor ve tırnaklarını kesmiyordu. 3 yılın ardından ilk kez duş alıp tıraş olması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Barış’ın durumu kamuoyu ve kurumlar tarafından fark edilince harekete geçildi. Ailenin yaşadığı ev, Antakya Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi ve yaşam koşulları iyileştirildi.
Ardından Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Barış Özbay’ı evinde ziyaret ederek sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Kan testleri alındı ve detaylı muayene yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferdi Coşgun, kan tahlillerinde genel sağlık açısından ciddi bir sorun görülmediğini, ancak beslenme düzensizliğine bağlı vitamin eksikliği tespit edildiğini belirtti.
Dr. Coşgun, vitamin desteği ve doğru beslenmeyle bu eksikliğin giderilebileceğini ifade ederek gerekli reçetelerin ve tedavi yönlendirmelerinin yapıldığını söyledi.
Yapılan psikolojik değerlendirmeler sonrasında Barış Özbay’a klinik olarak anksiyete ve depresyon tanısı kondu. Bu noktada psikiyatri uzmanları devreye girdi ve tedavi süreci başlatıldı.
Uzmanlara göre Barış’ın yaşadığı bu durumun temelinde sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı yer alıyor. Gerçek hayattan kopuşun, ruhsal çöküntüyü tetiklediği belirtiliyor.
Coşgun, Barış’ın sosyal yaşama yeniden uyum sağlayabilmesi için psikologlar tarafından düzenli psikoterapi desteği verileceğini açıkladı. Amaç, genç adamın yeniden toplumla bağ kurmasını sağlamak.
Uzmanlar, ailelere ve gençlere “gerçek sosyal iletişimi ihmal etmeyin” çağrısı yapıyor. Kitap, spor, sohbet ve dış ortam etkileşimlerinin psikolojik iyileşmede büyük rol oynadığı vurgulanıyor.