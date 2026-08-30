30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 Ağustos Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 Ağustos 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
30 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.10 Dizi TV
12.00 Altı Üstü İstanbul
15.10 Gürbüz Hadi Allah’a Emanet
17.10 Orman Çocuğu
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
30 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Kuzenler Firarda 2
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
30 Ağustos Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Şevkat Yerimdar
14.00 Ben Leman
16.15 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Atatürk 2
22.30 Şevkat Yerimdar
30 Ağustos Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.00 Keloğlan Aramızda
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.15 Şabaniye
18.25 Ana Haber
20.00 Kapıcılar Kralı
21.45 Ekşi Elmalar
30 Ağustos Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İki Aile
09.00 Doğanın Kanunu
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Güzel Köylü
15.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Aile Şerefi
22.15 Karaoğlan Geliyor
30 Ağustos Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.55 Kalk Gidelim
08.40 Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922
09.15 Anıtkabir’den Naklen Yayın
09.30 Tozkoparan İskender: Zafer
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.25 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
16.00 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı
30 Ağustos Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye