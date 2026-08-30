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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 Ağustos Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 Ağustos 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

30 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.10 Dizi TV

12.00 Altı Üstü İstanbul

15.10 Gürbüz Hadi Allah’a Emanet

17.10 Orman Çocuğu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

30 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Kuzenler Firarda 2

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

30 Ağustos Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Şevkat Yerimdar

14.00 Ben Leman

16.15 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Atatürk 2

22.30 Şevkat Yerimdar

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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

30 Ağustos Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin   

08.00 Keloğlan Aramızda

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

16.15 Şabaniye

18.25 Ana Haber

20.00 Kapıcılar Kralı

21.45 Ekşi Elmalar

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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

30 Ağustos Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

09.00 Doğanın Kanunu

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Güzel Köylü

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Aile Şerefi   

22.15 Karaoğlan Geliyor

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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

30 Ağustos Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.55 Kalk Gidelim

08.40 Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922

09.15 Anıtkabir’den Naklen Yayın

09.30 Tozkoparan İskender: Zafer

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.25 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

16.00 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı

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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

30 Ağustos Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

 

 

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Kaynak: HABER MERKEZİ