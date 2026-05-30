30 MAYIS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 MAYIS 2026 CUMARTESİ akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 MAYIS 2026 CUMARTESİ Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

30 MAYIS 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Var Mısın Yok Musun

12.40 Var Mısın Yok Musun

15.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

22.40 Var Mısın Yok Musun

30 MAYIS 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Aşka Dair

16.45 Düş Peşime

18.30 Kanal D Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Empire State

30 MAYIS 2026 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12.45 Yasak Elma

15.45 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kırk Yalan  

22.30 Ağlak Arif

 30 MAYIS 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk   

08.00 Gırgıriye’de Cümbüş

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

14.30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

16.00 Şabaniye

18.25 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

30 MAYIS 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Sevdiğim Sensin

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Çok Güzel Hareketler 2

19.00 Star Haber  

20.00 Çılgın İkili 3

30 MAYIS 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.00 Balkan Ninnisi

08.30 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Lingo Türkiye

14.15 Hanımağa’nın Gelinleri

16.50 Lezzetli Tavsiye

18.00 Ana Haber

19.00 PSG-Arsenal

21.15 Gönül Dağı

30 MAYIS 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

17.30 Hull City-Middlesbrough

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

