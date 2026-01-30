Google Haberler

30 OCAK 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 Ocak 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

30 Ocak 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane  

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

23.20 Ay Lav Yu Tuu

30 Ocak 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

30 Ocak 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

23.00 Kıskanmak

30 Ocak 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

30 Ocak 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aile Arasında

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

21.30 Tatlım Tatlım

23.30 Tatlım Tatlım

30 Ocak 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.25 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

30 Ocak 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 O Ses Türkiye

