4 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Kasım 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Kasım 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

4 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Kasım 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aynadaki Yabancı

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gözleri KaraDeniz

4 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Kasım 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

23.15 Güller ve Günahlar

4 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Kasım 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:30 Çalar Saat

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

23.30 Sahtekarlar  

4 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Kasım 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin  

08.15 Bu Sabah

10.00 Bereketli Topraklar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bahar

4 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Kasım 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Kral Kaybederse

4 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Kasım 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.35 Kalk Gidelim  

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Cennetin Çocukları

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

4 KASIM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Kasım 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

13.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

