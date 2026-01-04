Google Haberler

4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Ocak Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

4 Ocak Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Görevimiz Tatil

14.15 Sağ Salim 2

16.00 Exodus: Tanrılar ve Krallar

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 7
4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

4 Ocak Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Çinliler Geliyor

16.30 Gelin Halayı

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

22.15 Beyaz’la Joker

2 7
4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

4 Ocak Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.30 Çifte Milyon

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz

22.30 Sahtekarlar

3 7
4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

4 Ocak Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Kezban

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Çiçek Abbas

14.45 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Yedi Bela Hüsnü

21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23.45 Yedi Bela Hüsnü

4 7
4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

4 Ocak Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Söz

19.00 Star Haber  

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21.30 Hokkabaz

23.30 Hokkabaz

5 7
4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

4 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.50 Ege’nin Hamsisi

08.30 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

13.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.00 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

6 7
4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

4 Ocak Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

7 7