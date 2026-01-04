4 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Ocak Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
4 Ocak Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Görevimiz Tatil
14.15 Sağ Salim 2
16.00 Exodus: Tanrılar ve Krallar
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
4 Ocak Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Çinliler Geliyor
16.30 Gelin Halayı
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
22.15 Beyaz’la Joker
4 Ocak Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kıskanmak
16.30 Çifte Milyon
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22.30 Sahtekarlar
4 Ocak Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Kezban
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Çiçek Abbas
14.45 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Yedi Bela Hüsnü
21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23.45 Yedi Bela Hüsnü
4 Ocak Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Aramızda Kalsın
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21.30 Hokkabaz
23.30 Hokkabaz
4 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.50 Ege’nin Hamsisi
08.30 Gönül Dağı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
13.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.00 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
4 Ocak Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026