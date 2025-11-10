Google Haberler

49 yıllığına kiraladı, bu yıl 7 ton ürün elde etti

Adana'da 71 yaşındaki çiftçi Hüseyin Bebeç, Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı 37 dekarlık araziye 18 yıl önce diktiği fidanlar sayesinde keçiboynuzu üretiyor

49 yıllığına kiraladı, bu yıl 7 ton ürün elde etti - Resim: 1

Adanalı çiftçi Hüseyin Bebeç, çorak araziyi keçiboynuzuyla yeşerterek tarıma kazandırdı.

1 6
49 yıllığına kiraladı, bu yıl 7 ton ürün elde etti - Resim: 2

Sarıçam ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Bebeç, Boztepe Mahallesi'ndeki 37 dekarlık çorak araziyi 18 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladı.

2 6
49 yıllığına kiraladı, bu yıl 7 ton ürün elde etti - Resim: 3

Çorak ve verimsiz görünümüne rağmen araziyi tarıma kazandırmak isteyen Bebeç, burada keçiboynuzu yetiştirme kararı aldı.

3 6
49 yıllığına kiraladı, bu yıl 7 ton ürün elde etti - Resim: 4

Bebeç, arazinin taşlarını temizleyip toprak ıslahı yaparak 18 yıl önce yaklaşık 400 keçiboynuzu fidanını toprakla buluşturdu.

4 6
49 yıllığına kiraladı, bu yıl 7 ton ürün elde etti - Resim: 5

Fidanların sulanmasından ilaçlanmasına kadar her şeyiyle yakından ilgilenen Bebeç, arazisinden 11 yıl önce ürün almaya başladı.

5 6
49 yıllığına kiraladı, bu yıl 7 ton ürün elde etti - Resim: 6

Bebeç, 49 yıllığına kiralayarak tarıma kazandırdığı araziden bu yıl da 7 ton keçiboynuzu hasat etti.

6 6