49 yıllığına kiraladı, bu yıl 7 ton ürün elde etti
Adana'da 71 yaşındaki çiftçi Hüseyin Bebeç, Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı 37 dekarlık araziye 18 yıl önce diktiği fidanlar sayesinde keçiboynuzu üretiyor
Adanalı çiftçi Hüseyin Bebeç, çorak araziyi keçiboynuzuyla yeşerterek tarıma kazandırdı.
Sarıçam ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Bebeç, Boztepe Mahallesi'ndeki 37 dekarlık çorak araziyi 18 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladı.
Çorak ve verimsiz görünümüne rağmen araziyi tarıma kazandırmak isteyen Bebeç, burada keçiboynuzu yetiştirme kararı aldı.
Bebeç, arazinin taşlarını temizleyip toprak ıslahı yaparak 18 yıl önce yaklaşık 400 keçiboynuzu fidanını toprakla buluşturdu.
Fidanların sulanmasından ilaçlanmasına kadar her şeyiyle yakından ilgilenen Bebeç, arazisinden 11 yıl önce ürün almaya başladı.
Bebeç, 49 yıllığına kiralayarak tarıma kazandırdığı araziden bu yıl da 7 ton keçiboynuzu hasat etti.