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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Eylül Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2026 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

5 Eylül Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Yakın Takip 
01:40 Yakın Takip 
03:20 Aldatmak 
05:30 Bir Gece Masalı 
07:30 atv’de Hafta Sonu 
10:00 Var Mısın Yok Musun 
13:45 Koruyucu 
15:40 Altı Üstü İstanbul 
19:00 ATV Ana Haber 
20:00 Mercan Köşk
22:40 Mercan Köşk

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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

5 Eylül Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:30 Gelinim Mutfakta 
04:30 Siyah Beyaz Aşk 
07:00 İkizler Memo-Can 
08:30 Konuştukça 
09:45 Magazin D Cumartesi 
13:00 Beyaz'la Joker 
15:30 Daha 17 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Güller ve Günahlar
23:30 Daha 17

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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

5 Eylül Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.45 Şevkat Yerimdar
14.45 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Çakallarla Dans 7
22.30 Şevkat Yerimdar
23.45 Gündem Futbol
01.30 Çakallarla Dans 7
03.15 İnadına Aşk
05.00 Yasak Elma
06.15 Şahane Hayatım

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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

5 Eylül Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:30 Av Zamanı 
04:00 Baba Bizi Eversene 
06:00 Siyah Kalp 
08:00 Keloğlan ile Cankız 
10:00 Cumartesi Sürprizi 
13:00 Gülen Adam 
15:00 Muhtemel Aşk 
18:25 Show Ana Haber 
20:00 Güldür Güldür Show

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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

5 Eylül Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

01:30 Işıklar Sönmesin
03:00 Güzel Köylü 
04:20 Erkenci Kuş 
05:45 İki Aile 
07:30 Yüksek Sosyete 
09:00 Çirkin
12:30 Sevdiğim Sensin 
15:30 En Güzel Bölüm 
16:00 Tuzlu Kahve 
19:00 Star Haber Haber
20:00 Eyyvah Eyvah 
22:30 Tuzlu Kahve

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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

5 Eylül Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

02:30 Seksenler 
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu 
06:00 Hayallerinin Peşinde 
06:45 Kalk Gidelim 
09:40 Nasreddin Hoca Zaman... 
11:10 Kod Adı Kırlangıç 
12:40 Taşacak Bu Deniz 
15:40 Taşacak Bu Deniz 
16:00 Türkiye - Sırbistan 
18:00 Turgay Başyayla Ile... 
19:00 Ana Haber 
20:00 Gönül Dağı

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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

5 Eylül Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
02:30 Doktor Aksoy 
04:30 Gazete Magazin 
06:30 Tuzak 
08:00 Oynat Bakalım 
08:30 Gençlik Rüzgarı 
10:00 Gazete Magazin 
15:30 MasterChef Türkiye 
20:00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ