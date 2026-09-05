5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Eylül Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2026 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
5 Eylül Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Yakın Takip
01:40 Yakın Takip
03:20 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Var Mısın Yok Musun
13:45 Koruyucu
15:40 Altı Üstü İstanbul
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk
22:40 Mercan Köşk
5 Eylül Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Siyah Beyaz Aşk
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Beyaz'la Joker
15:30 Daha 17
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:30 Daha 17
5 Eylül Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.45 Şevkat Yerimdar
14.45 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Çakallarla Dans 7
22.30 Şevkat Yerimdar
23.45 Gündem Futbol
01.30 Çakallarla Dans 7
03.15 İnadına Aşk
05.00 Yasak Elma
06.15 Şahane Hayatım
5 Eylül Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:30 Av Zamanı
04:00 Baba Bizi Eversene
06:00 Siyah Kalp
08:00 Keloğlan ile Cankız
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Gülen Adam
15:00 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
5 Eylül Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
01:30 Işıklar Sönmesin
03:00 Güzel Köylü
04:20 Erkenci Kuş
05:45 İki Aile
07:30 Yüksek Sosyete
09:00 Çirkin
12:30 Sevdiğim Sensin
15:30 En Güzel Bölüm
16:00 Tuzlu Kahve
19:00 Star Haber Haber
20:00 Eyyvah Eyvah
22:30 Tuzlu Kahve
5 Eylül Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
02:30 Seksenler
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:00 Hayallerinin Peşinde
06:45 Kalk Gidelim
09:40 Nasreddin Hoca Zaman...
11:10 Kod Adı Kırlangıç
12:40 Taşacak Bu Deniz
15:40 Taşacak Bu Deniz
16:00 Türkiye - Sırbistan
18:00 Turgay Başyayla Ile...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
5 Eylül Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye