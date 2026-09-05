5 Eylül Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Yakın Takip

01:40 Yakın Takip

03:20 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Var Mısın Yok Musun

13:45 Koruyucu

15:40 Altı Üstü İstanbul

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mercan Köşk

22:40 Mercan Köşk