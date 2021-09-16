6 milyon dolarlık kolye için kripto varlık kararı
Hong Kong'daki bir müzayedede 6 milyon dolarlık elmas kolye için Bitcoin ve Ethereum kabul edilecek.
Müzayede evi Sotheby's, 6 milyon dolarlık elmas kolye için yapılacak müzayedede kripto varlık kabul edeceğini açıkladı.
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Harry Winston tasarımı olan elmas kolye; Bitcoin, Ethereum ve USD Coin ile alınabilecek.
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24 Eylül'de Hong Kong'da gerçekleştirilecek olan müzayedede kripto ile satın alma işlemi Coinbase Commerce aracılığıyla gerçekleştirilecek.
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Bedelinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu tahmin edilen elmas kolyenin, 177,51 karat olduğu belirtildi.
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