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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 6 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

6 Temmuz 2026 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

23.50 Altı Üstü İstanbul

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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

6 Temmuz 2026 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir   

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Çıkış Yok

21.45 Canavar

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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

6 Temmuz 2026 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Şahane Hayatım

15.15 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Hadi Be Oğlum  

22.30 Hadi İnşallah

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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

6 Temmuz 2026 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Veliaht  

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Tur Rehberi

22.30 Müjdemi İsterim

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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

6 Temmuz Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22.15 Doğanın Kanunu

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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

6 Temmuz Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.40 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Türkiye-İsviçre

22.00 Portekiz – İspanya

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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

6 Temmuz 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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