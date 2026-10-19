6 yıl önce ekti, şimdi yılda 1,5 ton hasat ediyor: Kilosu 400 TL
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde aronya hasadı başladı. Altı yıl önce 6 dönümlük bahçesinde aronya yetiştirmeye başlayan öğretmen Suat Yılmaz, yılda 1 ila 1,5 ton ürün elde ediyor. Kilogramı 350-400 liradan satılan meyve, yeterince tanınmaması nedeniyle pazar sorunu yaşarken hasadın ekim sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
İlçede 6 dönümlük aronya bahçesi bulunan öğretmen Suat Yılmaz tarafından 6 yıl önce ekilen aronyalar 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Suat Yılmaz, yılda 1-1.5 ton arasında ürün hasat ediyor. Toplumda fazla tanınmadığından dolayı pazar sorunu yaşayan aronya meyvesinin kilogram fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor. Meyvedeki antioksidan maddelerden dolayı son yıllarda kanserde alternatif tıp tedavisinde yöntem olarak kullanılmaya başlandı. Sağlığa faydalarından dolayı tercih edilen ürün, belirli bir kesim tarafından yoğun talep görüyor.
Aronya meyve kullanımının günlük belirli bir ölçüde yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, faydasının belirli bir süre kullanıldıktan sonra görülmeye başlanacağını söyledi.
Üretici Şefika Yılmaz ise ürün hasadının zahmetli olduğunu, ürünleri topladıktan sonra evde tekrar ayıklama ve paketleme işlemi yaptıklarını söyledi.
Halime Yılmaz aronyanın düzenli kullanılmasının çok faydalı olduğunu, ürün yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu vurguladı. Halime Yulmaz, ''Birçok hastalığa faydalı. Aronyayı bahçede topladıktan sonra evde ayıklama ve paketleme işlemleri yapıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz'' dedi.
Hasan Yılmaz da meyveleri aldıkları siparişlere göre hasat ettiklerini, aronyanın faydalı bir meyve olduğunu, kendisinin de bu meyveyi kullandığını kaydederek, meyveyi üretmek ve yetiştirmek için bilgi ve beceriye sahip olunması gerektiğini ifade etti.
Aronya meyve hasadının ekim sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.