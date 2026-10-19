6 yıl önce ekti, şimdi yılda 1,5 ton hasat ediyor: Kilosu 400 TL

İlçede 6 dönümlük aronya bahçesi bulunan öğretmen Suat Yılmaz tarafından 6 yıl önce ekilen aronyalar 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Suat Yılmaz, yılda 1-1.5 ton arasında ürün hasat ediyor. Toplumda fazla tanınmadığından dolayı pazar sorunu yaşayan aronya meyvesinin kilogram fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor. Meyvedeki antioksidan maddelerden dolayı son yıllarda kanserde alternatif tıp tedavisinde yöntem olarak kullanılmaya başlandı. Sağlığa faydalarından dolayı tercih edilen ürün, belirli bir kesim tarafından yoğun talep görüyor.

Aronya meyve kullanımının günlük belirli bir ölçüde yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, faydasının belirli bir süre kullanıldıktan sonra görülmeye başlanacağını söyledi.