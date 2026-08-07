7 Ağustos 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:45 Anlaşma

03:45 Aldatmak

05:45 Gözleri KaraDeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:30 Var Mısın Yok Musun

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

23:40 Kill Bill 2