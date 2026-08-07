7 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Ağustos 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Ağustos 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
7 Ağustos 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:45 Anlaşma
03:45 Aldatmak
05:45 Gözleri KaraDeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
23:40 Kill Bill 2
7 Ağustos 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:00 Yüz Numaralı Adam
02:45 Dört Psikopat
04:15 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Uzak Şehir
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız
7 Ağustos 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 İllegal Hayatlar: Meclis
22.45 İllegal Hayatlar: Meclis
00.45 Aşk Yeniden
03.00 Her Yerde Sen
05.00 Yasak Elma
06.00 Son Yaz
7 Ağustos 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Ölmek İçin Bir Gün
02:00 Muhtemel Aşk
04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Yeni Gelin
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhbir
22:30 Tehlikeli Görev
7 Ağustos 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
01:00 Işıklar Sönmesin
02:30 Güzel Köylü
04:30 Erkenci Kuş
07:00 İki Aile
09:30 Çirkin
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Dizi
7 Ağustos 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
02:00 Seksenler
03:10 Kendi Düşen Ağlamaz
05:30 Hayallerinin Peşinde
07:10 Kalk Gidelim
10:05 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece
7 Ağustos 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye