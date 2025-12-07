7 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Aralık Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Aralık 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
7 Aralık Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Gözleri KaraDeniz
14.20 Kuruluş Orhan
16.50 Cash Out 2
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
7 Aralık Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.40 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
22.45 Son Ültimatom
7 Aralık Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kıskanmak
16.00 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
00.00 Efsane Futbol
7 Aralık Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.00 Gırgıriye
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Rüya Gibi
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Bahar
7 Aralık Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Kiralık Aşk
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Kral Kaybederse
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı
7 Aralık Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.00 Ege’nin Hamsisi
08.25 Teşkilat
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Cennetin Çocukları
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
7 Aralık Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm