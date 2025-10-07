7 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

7 Ekim 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Arka Sokaklar Dizi

23:15 Uzak Şehir Dizi