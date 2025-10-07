Google Haberler

7 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Ekim 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Ekim 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

7 Ekim 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

06:30 Bir Gece Masalı Dizi

08:00 Kahvaltı Haberleri Haber

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz Dizi

7 Ekim 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi 

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Arka Sokaklar Dizi

23:15 Uzak Şehir Dizi

7 Ekim 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül Dizi

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma Dizi

13:30 En Hamarat Benim Yarışma

16:30 Kıskanmak Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Kıskanmak Dizi

23:30 Ben Leman Dizi

7 Ekim 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile Dizi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber

10:00 Veliaht Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Bahar Dizi

7 Ekim 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin Dizi

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam

16:15 En Güzel Bölüm Magazin

16:30 Söz Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Kral Kaybederse Dizi

7 Ekim 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:40 Kalk Gidelim Dizi

09:20 Adını Sen Koy Dizi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence

13:15 Seksenler Dizi

14:40 Gönül Dağı Dizi

17:45 Lingo Türkiye Yarışma

19:00 Ana Haber Haber

19:55 İddiaların Aksine Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı Dizi

7 Ekim 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

13:15 MasterChef Türkiye Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

