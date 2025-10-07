7 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Ekim 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Ekim 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
7 Ekim 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
06:30 Bir Gece Masalı Dizi
08:00 Kahvaltı Haberleri Haber
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 Gün Ortası Haber
14:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz Dizi
7 Ekim 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi
09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin
11:00 Yaprak Dökümü Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma
16:45 Arka Sokaklar Dizi
19:00 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Arka Sokaklar Dizi
23:15 Uzak Şehir Dizi
7 Ekim 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
06:00 Karagül Dizi
07:30 İlk Bakış Haber
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam
12:30 Yasak Elma Dizi
13:30 En Hamarat Benim Yarışma
16:30 Kıskanmak Dizi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber
20:00 Kıskanmak Dizi
23:30 Ben Leman Dizi
7 Ekim 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06:00 Aile Dizi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber
10:00 Veliaht Dizi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Bahar Dizi
7 Ekim 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin Dizi
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam
16:15 En Güzel Bölüm Magazin
16:30 Söz Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Kral Kaybederse Dizi
7 Ekim 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06:40 Kalk Gidelim Dizi
09:20 Adını Sen Koy Dizi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence
13:15 Seksenler Dizi
14:40 Gönül Dağı Dizi
17:45 Lingo Türkiye Yarışma
19:00 Ana Haber Haber
19:55 İddiaların Aksine Haber
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı Dizi
7 Ekim 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06:00 Tuzak Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam
09:00 Gel Konuşalım Magazin
13:15 MasterChef Türkiye Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma