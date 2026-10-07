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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Ekim 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

7 Ekim 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Taht

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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

7 Ekim KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07.00 İkizler Memo

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta  

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

7 Ekim Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış

08:30 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

12.30 Ömür Usta

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Ömür Usta

17.30 Kumbara

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

7 Ekim Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

7 Ekim Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

7 Ekim Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber  

20.00 Taşacak Bu Deniz

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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

7 Ekim 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ