8 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Kasım 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
8 Kasım 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30: Hafta Sonu
10.00: Dizi "Aynadaki Yabancı"
20.00: Dizi “Gözleri Karadeniz”
15.40: Dizi "Kuruluş Orhan"
19.00: Ana Haber
20.00: Dizi “Aynadaki Yabancı”
8 Kasım 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
08.30: Konuştukça
09.45: Magazin D Cumartesi
13.00: Arda’nın Mutfağı
14.00: Dizi “Eşref Rüya”
16.15: Dizi “Uzak Şehir”
18.30: Ana Haber
20.00: Dizi “Güller ve Günahlar”
00.15: Dizi “Uzak Şehir”
8 Kasım 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30: Çalar Saat Hafta Sonu
11.15: Mutfakta
12.00: Kamera Arkası
16.00: Dizi “Ben Leman”
19.00: Ana Haber
20.00: Dizi “Ben Leman”
23.45: Efsane Futbol
8 Kasım 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
10.00: Cumartesi Sürprizi
13.00: Dizi Veliaht
15.30: Dizi Bereketli Topraklar
18.25: Ana Haber
20.00: Güldür Güldür Show
00.45: Dizi “Bereketli Topraklar"
8 Kasım 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
09.30: Dizi “Hayat Bazen Tatlıdır”
10.30: Dizi "Çarpıntı"
14.00: Bir Şansım Olsa
15.30: Dizi "Sahipsizler"
19.00: Ana Haber
20.00: Sinema "Charlie'nin Melekleri"
22.30: Sinema "Charlie'nin Melekleri"
8 Kasım 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
08.20: Dizi “Kod Adı Kırlangıç”
09.55: Dizi “Hayallerinin Peşinde”
14.30: Dizi “Teşkilat”
19.00: Ana Haber
20.00: Dizi “Gönül Dağı”
00.15: Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01.30: Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
8 Kasım 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00: Oynat Bakalım
08.45: Gençlik Rüzgarı
10.00: Gazete Magazin
14.15: MasterChef Türkiye
16.00: İtiraf Et
20.00: MasterChef Türkiye
21.45: Bulgaristan-Türkiye