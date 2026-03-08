Google Haberler

8 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Mart Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Mart 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

8 Mart Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Aynı Yağmur Altında

13.15 Dizi TV

12.50 A.B.İ

16.00 C Takımı 2

17.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.30 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

8 Mart Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.30 Uzak Şehir

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Haber

20.00 Indiana Jones ve Kader Kadranı

23.15 Indiana Jones ve Kader Kadranı

8 Mart Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

14.00 Yeraltı

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor: Başka Hayatta

22.30 Doktor: Başka Hayatta

8 Mart Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Acele Koca Aranıyor

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

14.45 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Yedi Bela Hüsnü

21.45 Hükümet Kadın

8 Mart Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta  

16.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Özür Dilerim

22.15 Özür Dilerim

8 Mart Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.00 Kalk Gidelim

10.00 Kur’an Mesajı

10.30 Hızır

11.45 Enine Boyuna

13.00 Vefa Sultan

15.30 Kur’an Mesajı

16.00 16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

8 Mart Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

07.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

