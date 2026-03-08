8 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

8 Mart Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta

16.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Özür Dilerim

22.15 Özür Dilerim