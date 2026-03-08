8 MART 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Mart Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Mart 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
8 Mart Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Aynı Yağmur Altında
13.15 Dizi TV
12.50 A.B.İ
16.00 C Takımı 2
17.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.30 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
8 Mart Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 İkizler Memo
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.30 Uzak Şehir
18.00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Haber
20.00 Indiana Jones ve Kader Kadranı
23.15 Indiana Jones ve Kader Kadranı
8 Mart Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
14.00 Yeraltı
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Doktor: Başka Hayatta
22.30 Doktor: Başka Hayatta
8 Mart Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Acele Koca Aranıyor
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
14.45 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Yedi Bela Hüsnü
21.45 Hükümet Kadın
8 Mart Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Sefirin Kızı
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Özür Dilerim
22.15 Özür Dilerim
8 Mart Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.00 Kalk Gidelim
10.00 Kur’an Mesajı
10.30 Hızır
11.45 Enine Boyuna
13.00 Vefa Sultan
15.30 Kur’an Mesajı
16.00 16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
8 Mart Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler