8 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Temmuz 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
8 Temmuz 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
8 Temmuz Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
22.30 Akrep Kral: Güç Peşinde
8 Temmuz Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 3
22.15 Efsaneler Masası
8 Temmuz Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Veliaht
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Gizli Görev
22.15 Kurtarıcı
8 Temmuz Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
8 Temmuz Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.05 Hangimiz Sevmedik
09.50 Kasaba Doktoru
13.20 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17. 45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Robot Ron: Bir Sorun Var
22.20 Alita: Savaş Meleği
8 Temmuz 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye