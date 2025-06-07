A101 13 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet Geliyor!
A101'in 13 Haziran 2025 Aldın Aldın Kataloğu'nda televizyon, notebook, stand mikser, sirkülasyonlu vantilatör, katlanabilir elektrikli bisiklet ve halı yıkama makinesi gibi birçok teknolojik ürün ile ev eşyasında dikkat çeken indirimler bulunuyor. Oto araç içi buzdolabı, oyuncak ve giyim ürünleri de kampanyalı fiyatlarla öne çıkıyor.
A101, 13 Haziran 2025 tarihli Aldın Aldın kataloğunda çeşitli ürün gruplarında indirimli fiyatlar sunuyor.
Elektronik, ev aletleri, oyuncak, giyim, araç aksesuarları ve spor istasyonu gibi büyük spor ekipmanları da kampanya kapsamında yer alıyor.
İşte A101 13 Haziran 2025 Aldın Aldın Kataloğu...
A101 5-13 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL
- Barilla Makarna 500 gr 34,95 TL
- Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 2 Litre 449 TL
- Freedo Dolce Mini 6x60 ml 139 TL
- Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 38 TL
- Taft Ultimate Saç Spreyi 250 ml 120 TL
- Bingo Soft 5 Litre 139 TL
- Persil Sıvı Deterjan 149,90 TL
A101 5-13 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Birşah Laktozsuz Süt 1 L 33,50 TL
- Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Peynir 69,50 TL
- Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 199 TL
- Bahçıvan Rende Mozzarella 150 gr 59 TL
- Milkten Krem Peynir 72,50 TL
- Milkten Rulo Kaymak 59,50 TL
- Namet Dana Sucuk 142,50 TL
- Piliç Şinitzel 77,50 TL
- Piliç Kokteyl Sosis 52,50 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- Asperox Sarı & Mavi Güç Sprey Temizleyici 95 TL
- Peros Sıvı Sabun 3 Kg 69,50 TL
- Didi Buzlu Çay 1,5 Kg 25 TL