Google Haberler

A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var?

A101'in merakla beklenen 22 Ocak 2026 Aldın Aldın Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 raflarında televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden mutfak–sofra ürünlerine kadar geniş birçok ürün yer alıyor. Elektrikli ve benzinli motosikletler, elektrikli mopedler, teknoloji ürünleri ve ev düzenleme çözümleri katalogda öne çıkanlar arasında bulunuyor. Tekstil, ev yaşam ve oyuncak grubunda da dikkat çeken fiyatlar sunulurken, farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün satışa çıkıyor. Peki 22 Ocak A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var? İşte tüm ürünler…

A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 1

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Dondurulmuş Orman Meyveleri 300g 199 TL

Sade Maden Suyu 6'lı 49,50 TL

Dondurulmuş Cevizli Nar Ekşili Lahmacun 175 TL

Dondurulmuş Kakao Kremalı Muska Katmer 2'li 119,50 TL

Kil Maskesi 169 TL

Toz İçecek 65 TL

1 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 2

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Emaye Yuvarlak Fırın Tepsisi 99,50 TL

Ahşap Kapaklı Peçetelik 79,50 TL

Opal Pasta Tabağı 74,50 TL

Sarımsak Ezici 49,50 TL

Tepsili Baharatlık Seti 6'lı 299 TL

Kesim Panosu 3'lü 139 TL

Manuel Doğrayıcı 179 TL

Motivasyon Matarası 2'li 209 TL

Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 325 TL

2 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 3

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Waffle Makinesi 999 TL

Buharlı Temizleyici 2.999 TL

Kahve/Baharat Öğütücü 649 TL

Elektrikli Cezve 299 TL

Dijital Baskül 329 TL

Çay Makinesi 1.699 TL

Saç Maşası 799 TL

Çubuk Blender 599 TL

3 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 4

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

55" 4K whaleOS Led Tv 16.499 TL

Akıllı Saat 899 TL

Telefon tutucu 89,50 TL

Kablosuz Bluetooth Hoparlör 539 TL

4 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 5

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Mekanik Silindirik Termosifon 6.999 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL

No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

5 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 6

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Küçük Çocuk Koltuğu 129 TL

Çalışma Masası 999 TL

5 Raflı Metal Kitaplık 749 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 24,50 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 749 TL

Lisanslı Organizer 29,50 TL

Lisanslı Küçük Boy Oyuncak Saklama Kutusu 69,50 TL

Düzenleyici Kutu 59,50 TL

6 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 7

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Çift Kişilik Battaniye 599 TL

Koltuk Örtüsü 159 TL

Çift Kişilik Yorgan 999 TL

Canlı Çiçek Bambu 99,50 TL

Tek Kişilik Yorgan 849 TL

Koyu Kahve Krem Boya 100 ml 29,50 TL

Beyaz Spor Ayakkabı Boyası 75 ml 49,50 TL

Temizleme Solüsyonu 100 ml 32,50 TL

Siyah Krem Boya 100 ml 29,50 TL

7 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 8

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

İnşaat Araçları 199 TL

Barbie Malibu Bebek ve Oyun Seti 669 TL

Oyuncak Piyanolu Makyaj Masası 999 TL

Kurbağa Denge Oyunu 125 TL

43 Parça Tren Seti 249 TL

Oyuncak Peluşlu Hayvan Taşıma Çantası 239 TL

Oyuncak Şirin Davul 99,50 TL

8 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 9

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Craft and Arts Boyama Seti 249 TL

Cırt Cırt Kitap 139 TL

Kutu Oyunu Bil Bakalım 149 TL

Hayvan Figürlü Fosforlu Kalem 6'lı 95 TL

Ponponlu Kalemlik 119 TL

9 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 10

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Dilimli Cheddar Peyniri 250g 149,50 TL

Probiyotik Yoğurt 900g 75 TL

Tiramisu 45 TL

Rende Mozzerella Peyniri 150g 79,50 TL

Soğuk Sıkım Tohum Yağı 250 ml 159,50 TL

10 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 11

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU 

RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL

SEO3 Max Elektrili Moped 39.990 TL

RC3 Plus 50 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

11 12
A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var? - Resim: 12

A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

12 12