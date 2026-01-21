A101 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var?
A101'in merakla beklenen 22 Ocak 2026 Aldın Aldın Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 raflarında televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden mutfak–sofra ürünlerine kadar geniş birçok ürün yer alıyor. Elektrikli ve benzinli motosikletler, elektrikli mopedler, teknoloji ürünleri ve ev düzenleme çözümleri katalogda öne çıkanlar arasında bulunuyor. Tekstil, ev yaşam ve oyuncak grubunda da dikkat çeken fiyatlar sunulurken, farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün satışa çıkıyor. Peki 22 Ocak A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var? İşte tüm ürünler…
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Dondurulmuş Orman Meyveleri 300g 199 TL
Sade Maden Suyu 6'lı 49,50 TL
Dondurulmuş Cevizli Nar Ekşili Lahmacun 175 TL
Dondurulmuş Kakao Kremalı Muska Katmer 2'li 119,50 TL
Kil Maskesi 169 TL
Toz İçecek 65 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Emaye Yuvarlak Fırın Tepsisi 99,50 TL
Ahşap Kapaklı Peçetelik 79,50 TL
Opal Pasta Tabağı 74,50 TL
Sarımsak Ezici 49,50 TL
Tepsili Baharatlık Seti 6'lı 299 TL
Kesim Panosu 3'lü 139 TL
Manuel Doğrayıcı 179 TL
Motivasyon Matarası 2'li 209 TL
Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 325 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Waffle Makinesi 999 TL
Buharlı Temizleyici 2.999 TL
Kahve/Baharat Öğütücü 649 TL
Elektrikli Cezve 299 TL
Dijital Baskül 329 TL
Çay Makinesi 1.699 TL
Saç Maşası 799 TL
Çubuk Blender 599 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
55" 4K whaleOS Led Tv 16.499 TL
Akıllı Saat 899 TL
Telefon tutucu 89,50 TL
Kablosuz Bluetooth Hoparlör 539 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Mekanik Silindirik Termosifon 6.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL
No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Küçük Çocuk Koltuğu 129 TL
Çalışma Masası 999 TL
5 Raflı Metal Kitaplık 749 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 24,50 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 749 TL
Lisanslı Organizer 29,50 TL
Lisanslı Küçük Boy Oyuncak Saklama Kutusu 69,50 TL
Düzenleyici Kutu 59,50 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Battaniye 599 TL
Koltuk Örtüsü 159 TL
Çift Kişilik Yorgan 999 TL
Canlı Çiçek Bambu 99,50 TL
Tek Kişilik Yorgan 849 TL
Koyu Kahve Krem Boya 100 ml 29,50 TL
Beyaz Spor Ayakkabı Boyası 75 ml 49,50 TL
Temizleme Solüsyonu 100 ml 32,50 TL
Siyah Krem Boya 100 ml 29,50 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
İnşaat Araçları 199 TL
Barbie Malibu Bebek ve Oyun Seti 669 TL
Oyuncak Piyanolu Makyaj Masası 999 TL
Kurbağa Denge Oyunu 125 TL
43 Parça Tren Seti 249 TL
Oyuncak Peluşlu Hayvan Taşıma Çantası 239 TL
Oyuncak Şirin Davul 99,50 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Craft and Arts Boyama Seti 249 TL
Cırt Cırt Kitap 139 TL
Kutu Oyunu Bil Bakalım 149 TL
Hayvan Figürlü Fosforlu Kalem 6'lı 95 TL
Ponponlu Kalemlik 119 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Dilimli Cheddar Peyniri 250g 149,50 TL
Probiyotik Yoğurt 900g 75 TL
Tiramisu 45 TL
Rende Mozzerella Peyniri 150g 79,50 TL
Soğuk Sıkım Tohum Yağı 250 ml 159,50 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU
RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL
SEO3 Max Elektrili Moped 39.990 TL
RC3 Plus 50 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
A101 22 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU