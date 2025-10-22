A101 23 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet ve mini buzdolabı geliyor!
Merakla beklenen A101 23 Ekim 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 23 Ekim 2025 tarihinde A101'de APX7 200 CC benzinli motosiklet, 65, 55 ve 40 inç televizyon, mini buzdolabı, kablosuz gaming mouse, emaye kızartma tenceresi, Belçika waffle makinesi, kamp tencere seti indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, 23 Ekim tarihinde A101'de başka hangi ürünler indirimli? İşte 23 Ekim A101 Aldın Aldın kataloğu 2025...
A101 23 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TOSHIBA 65" UHD Android Tv 25.999 TL
- HI-LEVEL 55" UHD Smart Tv 14.999 TL
- HI-LEVEL 40" FHD Smart Tv 7.399 TL
- 14" Takım Çantası 199 TL
- Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 89,50 TL
- Lavabo Açma Sustası 149 TL
- Makaralı Kablo 499 TL
- Gri Tamir Bandı 49,50 TL
- Nitril Kaplı Örme İş Eldiveni 45 TL
- Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı 329 TL
- Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 115 TL
- Ayran 1,5 L 62,50 TL
- Peynir Çilekli Sürme 180 G 37,50 TL
- Meyve Reçeli 1 KG 75 TL
- Dondurulmuş Piliç Baget 79,50 TL
- Basmati Pirinç 2 KG 175 TL
- Bulgur 1 KG 39,50 TL
- Yeraltı Kaynak Tuzu 500 G 39,50 TL
- Makarna Çeşitleri 500 G 18,50 TL
- Mısır Özü Yağı 5L 379,50 TL
- Mini Buzdolabı 86 L 8.499 TL
- 6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.999 TL
- 7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL
- Buzdolabı 11.999 TL
- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
- Ütü Masası 599 TL
- 3'lü Hasır Sepet 299 TL
- Kutu Organizerleri 20 TL
- Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL
- Kadın Orta-Kalın Pantolon Çorabı 55 TL
- Kadın Orta-Kalın Külotlu Çorap 125 TL
- Kanatlı Kurutmalık 299 TL
- APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
- Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
- Oyuncu Kulaklığı 449 TL
- Kablosuz Gaming Mouse 499 TL
- Kablolu RGB Oyuncu Klavyesi 599 TL
- Çantalı Portatif Ocak 999 TL
- Kamp Tencere Seti 3'lü 999 TL
- Termos 1 L 999 TL
- Rüzgarlı 6 Kanat 399 TL
- Turbo Kamp Ocağı 269 TL
- Mikrodalga Fırın 3.599 TL
- Belçika Waffle Makinesi 899 TL
- Buharlı Temizleyici 1.399 TL
- Su Isıtıcı 899 TL
- Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
- Şarjlı Masaj Aleti 499 TL
- 3in1 Stand Mikser 4.999 TL
- Chef Mix Mega Blender Set 1.999 TL
- Oyuncak Makyaj Seti 125 TL
- Oyuncak Pelüş Fok Balığı 399 TL
- Lisanslı Puzzle 84,50 TL
- Oyuncak Işıklı Pop It 229 TL
- Kolaydan Zora Kitap Çeşitleri 20,50 TL
- Oyuncak Sepetli Blok Seti 399 TL
- Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması 10 KG 549 TL
- Yaş Kedi Maması 85 G 17,50 TL
- Emaye Kızartma Tenceresi 369 TL
- Tepsili Cappuccino Fincan Seti 2'li 149 TL
- Emaye Fırın Tepsisi 149 TL
- Seramik Pasta Tabağı 6'lı 279 TL
- Metal Matara 750 ml 149 TL
- Bal Kabağı Dekorlu Mum 79,50 TL
- 12 Parça Bardak Seti 249 TL