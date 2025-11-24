A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e 70 inç Samsung TV ve Volta elektrikli moped geliyor!
A101'in 27 Kasım 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, tekstilden oyuncaklara, elektronik ürünlerden motosiklet ve moped seçeneklerine kadar birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Samsung ve HI-Level televizyonlar, Sinbo ve Fantom elektrikli ev aletleri, Volta ve ReVolt motosiklet modelleri, Paşabahçe ve Papilla mutfak ürünleri, kışlık tekstil grubu ve çocuk oyuncaklarında dikkat çeken indirimler yer alıyor. Peki A101'de 6 Kasım 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var?
A101'in 27 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, teknoloji, küçük ev aletleri, motosiklet modelleri ve geniş mutfak-tekstil ürünleriyle dikkat çekiyor. Elektronik kategorisinde Samsung 70" UHD Smart TV, HI-Level 50" UHD TV ve Toshiba 43" 4K TV öne çıkarken; ulaşım tarafında Volta SE03 Max elektrikli moped ve ReVolt markalı benzinli motosikletler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
Ev elektroniği reyonunda Sinbo buharlı temizleyici, Philips buharlı ütü, Fantom dikey süpürge, Kiwi kahve ve baharat öğütücü ile Sinbo elektrikli çay makinesi dikkat çekiyor. Mutfak bölümünde tencere–tava çeşitleri, Paşabahçe bardak ve kase setleri, borcam ürünleri, saklama kapları ve servis gereçleri yer alıyor. Tekstil tarafında kışlık ev terlikleri, pijama takımları, battaniyeler, havlular ve çocuk giyim ürünleri sunulurken; oyuncak reyonunda Barbie bebekler, Lego setleri, Hot Wheels modelleri ve çeşitli eğitici oyuncaklar bulunuyor. Market ürünlerinde süt ürünleri, donmuş gıdalar, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri de haftanın indirimleri arasında.
Peki 27 Kasım A101'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 27 Kasım A101 kataloğu 2025...
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- El Tipi Buharlı Temizleyici 1.599 TL
- DST5030/80 5000 Serisi Buharlı Ütü 2.799 TL
- Boyun Masaj Aleti 999 TL
- Kahve ve Baharat Öğütücü 599 TL
- Elektrikli Çay Makinesi 949 TL
- 6 Başlıklı Epilasyon Seti 899 TL
- Dikey Süpürge 1.899 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL
- 43' 4K Ultra HD VIDAA Tv 10.999 TL
- 50' UHD Smart Tv 11.999 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 299 TL
- Kablosuz Mouse 89,50 TL
- Yüksek Hızlı Silikon Kablo 79,50 TL
- Kablosuz Kulakiçi Kulaklık 579 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Metal Kesme Panosu 299 TL
- Katlanır Tepsili Sehpa 699 TL
- Salata Kurutucu 179 TL
- İkiz Balık Tavası 499 TL
- 12 Parça Bardak Seti 249 TL
- Limon Sıkacağı 32,50 TL
- Seramik Kayık Tabak 49,50 TL
- Süzgeç 3'lü 175 TL
- Un Eleği 49,50 TL
- 6 Parça Saklama Kabı Seti 99,50 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL
- Koltuk Örtüsü 159 TL
- Tek Kişilik Pamuk Battaniye 299 TL
- Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 249 TL
- Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL
- Kadın Camping Soket Çorap 29,50 TL
- Erkek Polar Takım 449 TL
- Yüz Havlusu 49,50 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
- 50 CC Elektrikli Moped 39.990 TL
- 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
- SE03 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 2 Kapaklı Erzak Kiler Dolabı 5.999 TL
- Lisanslı Taç ve Toka 69,50 TL
- Organizer Sepet 3'lü 99,50 TL
- Yapay Fanus Çiçek 99,50 TL
- Döner Başlıklı Askı 4'lü 49,50 TL
- İlaç Kutusu 17,50 TL
- Ayakkabı Rampası 21,50 TL
- Düzenleyici Çeşitleri 99,50 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Oyuncak Taşıyıcı Tırlar 359 TL
- Dikey Elektrik Süpürgesi 129 TL
- 24 Parça Ahşap Puzzle 59,50 TL
- Boyama Kitabı Çeşitleri 32,50 TL
- Oyuncak Bebek ve Tencere Seti 379 TL
- Oyuncak Yazar Kasa 269 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Duvar Tipi Isıtıcı 1.599 TL
- 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 10.999 TL
- Çamaşır Makinesi 17.299 TL
- 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.499 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çırpılmış Yoğurt 500 G 55 TL
- Süzme Peynir 500 G 99,50 TL
- Toz Deterjan 9 KG 399 TL
- Çam Terebentin Yağı 30ML 89,50 TL
- Hint Yağı 30ML 89,50 TL
- Saç Serumu 135 TL
A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sade Maden Suyu 6'lı 49,50 TL
- Ihlamur 50G 125 TL
- Kuru Cennet Hurması 100 G 55 TL